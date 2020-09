"W przychodach wykonanie prognozy po II kw. jest na poziomie jednej trzeciej, w wynikach jesteśmy bardziej zaawansowani, w czym pomogło zdarzenie jednorazowe. To zapowiada, że prognozy są na koniec roku całkowicie realne do osiągnięcia" - powiedział Bober podczas telekonferencji.



Jednocześnie zastrzegł, że nie będzie to proste i będzie wymagało sprzyjających okoliczności.



"Nie możemy sobie pozwolić na kolejne przesuwania projektów, na kolejne zawieszenie czy lockdown, bo to by nas zdecydowanie dotknęło" - dodał prezes.



Przypomniał, że obowiązuje prognoza skorygowana przez zarząd w czerwcu.



"Nie przewiduję fundamentalnego odchylenia na koniec roku" - podsumował.



Pod koniec czerwca br. Elektrotim podał, że prognozuje 300 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 22 mln zł zysku operacyjnego i 15,8 mln zł zysku netto w 2020 r., co oznaczało korektę wcześniejszej prognozy w dół o odpowiednio: 8,5%, 10,2% i 14,1%,



Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)