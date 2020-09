Poszerzenie zarządu o osobę z dużym doświadczeniem biznesowym jest dla spółki Mabion istotnym wzmocnieniem w obszarze nawiązywania współpracy ze światowymi partnerami, podkreślono.



Adam Pietruszkiewicz od 15 czerwca 2020 pełnił funkcję członka rady nadzorczej Mabionu. Posiada szerokie doświadczenie w branży private equity, gdzie koncentrował się na transakcjach fuzji i przejęć. Posiada także szerokie kontakty w środowisku biznesowym zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej, wynika z komunikatu.



"Wiedza rynkowa oraz szerokie kompetencje Adama Pietruszkiewicza, które wnosi do Mabion S.A. stanowią doskonałe uzupełnienie naszych kompetencji. Jestem przekonany, że decyzja o powołaniu go do zarządu pozwoli nam na jeszcze szerszą realizację ambitnych planów, które znajdują się w strategii spółki" - powiedział prezes spółki Dirk Kreder, cytowany w komunikacie.



"Spółka jest obecnie w bardzo istotnym momencie swego rozwoju i nawiązywania współpracy z liczącymi się zagranicznymi partnerami biznesowymi. Włączenie się Adama Pietruszkiewicza w bieżącą pracę firmy to odpowiedź na wyzwania jakie przed nią stoją. Bardzo istotne są również jego kompetencje i doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy od inwestorów" - dodał przewodniczący rady nadzorczej Mabionu Krzysztof Kaczmarczyk.



Adam Pietruszkiewicz jest partnerem w Twiti Investments. Podczas 22 lat aktywności zawodowej w branży private equity pełnił m.in. funkcje: w latach 2016-2019 dyrektora zarządzającego Coast2Coast Capital, w latach 2016-2019 przewodniczącego rady nadzorczej Krosno Glass, w latach 2014-2015 partnera Icentis Capital, w latach 2001-2014 dyrektora w The Riverside Company. W Twiti Investments jego główny zakres odpowiedzialności to realizacja transakcji typu M&A, pozyskiwanie inwestorów oraz funduszy oraz nadzór nad spółkami portfelowymi, podano również.



Adam Pietruszkiewicz w 1998 roku uzyskał tytuł Bachelor of Arts in Business Administration na Uniwersytecie Bostońskim, gdzie skoncentrował się na zarządzaniu międzynarodowym i stosunkach międzynarodowych.



Określony w uchwale rady nadzorczej okres oddelegowania Adama Pietruszkiewicz do zarządu trwa od 17 września 2020 r. do 17 grudnia 2020 r., podsumowano.



Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.



