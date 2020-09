"W nawozach azotowych pomimo pandemii i przejściowych trudności w I półroczu, sytuacja jest stabilna. Nie spodziewamy się odchyleń od przyjmowanych przez nas założeń na kolejne miesiące. W nawozach wieloskładnikowych jesteśmy pod sporą presją cenową ze względu na wojnę cenową pomiędzy graczami głównie z Rosji i Maroka. Tu czeka nas sporo wyzwań i pracy w kolejnych miesiącach" - powiedział Łapiński w trakcie czatu inwestorskiego na platformie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII).



"Nie mamy złudzeń, że rynek tworzyw wróci do równowagi dopiero wówczas, gdy do pierwotnego stanu powrócą kluczowe gospodarki europejskie i światowe. Kluczowe znaczenie mają tutaj skłonności osób fizycznych do dokonywania zakupów, a te w warunkach ogromnej niepewności co do utrzymania zatrudnienia i dochodów, są pod dużą presją. Wyzwaniem jest też melamina, głównie z powodu załamania popytu na rynkach takich, jak meblarski. [...] Dostrzegamy też zaostrzanie się konkurencji cenowej w obszarze pigmentów" - dodał.



Wiceprezes Grupy Azoty przyznał jednocześnie, że rynek zaczął się już powoli odbudowywać.



"Sytuacja związana z COVID-19 miała mocno odczuwalny wpływ na rynki. Część z nich długo będzie się dźwigała z 'szoku', jednak pierwsze oznaki już widać. Wraz z odbudowywaniem cen ropy, podążają i pozostałe ceny surowców, a za nimi i produktów. Sytuacja z pandemią była tym bardziej nietypowa, ponieważ za jedną z głównych przyczyn typuje się brak popytu, jako skutek lockdownów. Niemniej jednak pomimo strachu przed drugą falą powolne odradzanie się popytu następuje. Ciężko jednak jednoznacznie określić co wydarzy się na rynku w świetle najnowszych działań związanych z zabezpieczaniem rozprzestrzeniania się choroby" - podsumował.



Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)