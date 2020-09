"Sierpień to kolejny miesiąc wzrostów naszych przychodów, co oznacza, że Asbis znacząco rośnie na wszystkich rynkach, na których jest obecny. Ogłosiliśmy naszą prognozę finansową na 2020 rok, zakładającą realizację przychodów w przydziale pomiędzy 2 mld USD a 2,2 mld USD. Widząc wyniki za sierpień, jej realizacja przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbis Enterprises Plc Siergiej Kostevitch, cytowany w komunikacie.



W sierpniu grupa odnotowała wzrosty sprzedaży w praktycznie wszystkich liniach produktowych. Największe wzrosty sprzedaży miały smartfony oraz procesory.



"Jeśli chodzi o kraje, to zdecydowanie najwyższą dynamikę wzrostów miały Kazachstan, Słowacja oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Polska również wypracowała bardzo dobre wyniki w sierpniu, a wzrost sprzedaży był wysoki i wyniósł 30%. Obecnie przygotowujemy spółkę do ostatniego kwartału roku, który jest najważniejszy pod względem przychodów i zysków, aby mieć pewność, że nasza prognoza zostanie zrealizowana" - dodał Kostevitch.



Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.



(ISBnews)