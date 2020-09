"Te spółki, które są na slajdzie obecnie, czyli ok. 40 podmiotów, już zaprosiły do siebie rzesze inwestorów. Ci inwestorzy, na podstawie umów inwestycyjnych lub innych oczekują, że te spółki znajdą się na parkiecie. Moim zdaniem, wszystkie te spółki będą chciały docelowo wejść na giełdę. W większości przypadków to po prostu będzie listowanie, ponieważ pieniądze już zebrały. Taką drogę wybrały" - powiedział Kostowski podczas wideokonferencji "GPW InnovationDay".



Na prezentacji przedstawionej podczas wideokonferencji PlayWay wymienił 47 gier, które miałyby trafić na giełdę (stock market) w tym i przyszłym roku.



Są to: Madmind Studio, Atomic Jelly, Pentacle, Live Motion Games, Big Cheese Studio, DeGenerals, Console Labs, Detalion, Play2Chili, Games Incubator, Image Power, Duality, Baked Games, Code Horizon, Rejected Games, Iron Wolf Studio, Rebelia Games, Total Games, Nesalis Games, Woodland Games, Forestlight Games, Space Boot Studios, Ragged Games, Stereo Games, President Studio, Ritual Games, GameBoom VR, FreeMind, SimulaMaker, Strategy Labs, GameHuners, Punch Punk, RockGame, WarZoneLab, Trigger Labs, Dev4Play, Pixeles Interactive, MobilWay, Madnetic Games, Soro Games, Game Crafters Studio, SimRail, GameFormatic, DreamWay Games, Septarian Games, Game Planet oraz SupaGames.



PlayWay jest obecnie inwestorem w trzech spółkach gamingowych notowanych na głównym rynku GPW: Ultimate Games, Games Operators i Move Games, a także siedmiu notowanych na NewConnect: PlaySlash, Pyramid Games, CreativeForge Games, Moonlit, ECC Games, Sonka i SimFabric.



PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2016 r.



