Skonsolidowana strata netto ogółem w II kw. br. wyniosła 41,11 mln zł wobec 6,59 mln zł straty rok wcześniej. W połowie sierpnia Agora podała, że jej wstępna skonsolidowana strata netto w II kw. br. wyniosła 41,1 mln zł.



Strata operacyjna wyniosła 53,32 mln zł wobec 9,17 mln zł straty rok wcześniej, podano w raporcie.



Wynik EBITDA w II kw. br. wyniósł -4,4 mln zł wobec 30,1 mln zł rok wcześniej, zaś EBITDA z wyłączeniem wpływu MSSF 16 - odpowiednio: -13,4 mln wobec 11,9 mln zł.



Wyniki operacyjne Grupy Agora w II kw. 2020 r. były pod bezprecedensowym wpływem wybuchu pandemii COVID-19. Obostrzenia wprowadzone w celu zapobiegania jej dalszemu rozprzestrzenianiu, związane m.in. z zamknięciem kin, ograniczeniem działalności punktów sprzedaży i zakazem przemieszczania się ludności, miały istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki większości biznesów Grupy w tym okresie, podała Agora.



"Nasza firma bardzo dotkliwie odczuła skutki pandemii, ale jestem dumny z tego, jak zespół Agory poradził sobie z uderzeniem koronawirusa. Nasze media biły rekordy popularności. Teraz w niezłym tempie odbudowujemy biznes reklamowy, a kolejne premiery filmowe ściągają coraz więcej ludzi do kin. Z sukcesem zakończyliśmy negocjacje w sprawie pozyskania finansowania dla Heliosa i całej Agory na kolejne lata. To wszystko pozwala nam z większym spokojem i optymizmem pracować nad powrotem Agory do dawnej formy" - skomentował prezes Bartosz Hojka, cytowany w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 129,53 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 269,79 mln zł rok wcześniej.



"Całkowite przychody Grupy Agora w II kwartale 2020 r. wyniosły 129,5 mln zł i były niższe o ponad 50% niż przed rokiem. Zdecydował o tym wybuch pandemii COVID-19, która negatywnie wpłynęła na wszystkie źródła przychodów grupy oprócz sprzedaży płatnych treści w formie prenumeraty cyfrowej Wyborcza.pl i TOK FM Premium. Największe spadki wpływów miały miejsce w biznesach najmocniej dotkniętych przez skutki pandemii - w segmentach Film i Książka oraz Reklama Zewnętrzna" - czytamy w komunikacie.



Przychody ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora zmniejszyły się o prawie 48% r/r, głównie z powodu negatywnego wpływu pandemii na aktywność reklamodawców oraz spadek wartości wydatków na promocję ich produktów i usług w Polsce w II kwartale 2020 r. Zgodnie z szacunkami Agory, wartość polskiego rynku reklamowego wyniosła w tym czasie około 1,9 mld zł i zmniejszyła się o 28,5% r/r, podano także.



"Najistotniejsze ograniczenie budżetów reklamowych odczuły segmenty: Reklama Zewnętrzna, przede wszystkim z uwagi na obostrzenia w przemieszczaniu się ludności, a także Radio - w związku ze skurczeniem się rynku reklamy radiowej i kinowej oraz Prasa - wskutek pogłębienia dotychczasowych negatywnych trendów w zakresie sprzedaży reklamy prasowej. Najmniejszy spadek wpływów reklamowych miał miejsce w segmencie Internet. Wskutek zamknięcia obiektów kinowych w Polsce decyzją administracyjną od 12 marca 2020 r. przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios zmniejszyły się o 99,7%; nie odnotowano wpływów ze sprzedaży barowej" - czytamy dalej.



Przychody grupy ze sprzedaży wydawnictw zmniejszyły się o 16,7%, głównie ze względu na ograniczenie sieci sprzedaży prasy i książek. Grupa Agora miała też niższe przychody ze sprzedaży usług poligraficznych i z pozostałej sprzedaży. Wzrosły jedynie wpływy z działalności filmowej Grupy w związku z dystrybucją coraz większej liczby tytułów z portfolio spółki Next Film poprzez platformy cyfrowe.



W I poł. 2020 r. spółka miała 81,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,27 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 419,12 mln zł w porównaniu z 578,22 mln zł rok wcześniej.



Wynik EBITDA w I poł. br. wyniósł 40,2 mln zł wobec 68 mln zł rok wcześniej, zaś EBITDA z wyłączeniem wpływu MSSF 16 - odpowiednio: 13,8 mln wobec 32,5 mln zł.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 74,62 mln zł wobec 38,33 mln zł zysku rok wcześniej.



Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.



(ISBnews)