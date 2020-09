"Jeżeli będą korzystne warunki do przeprowadzenia emisji kolejnych serii, to będziemy chcieli uczestniczyć w tym rynku jako emitent obligacji [...] Obligacje są dla nas formą dywersyfikacji finansowania. Jesteśmy zainteresowani dalszymi emisjami obligacji" - powiedział Ochędzan podczas wideokonferencji.



Dodał, że spółka ma dużą przestrzeń, jeżeli chodzi o źródła do finansowania rozwoju, a w lipcu - zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią - wykupiła obligacje o wartości 70 mln zł.



Spółka podała w prezentacji dla inwestorów, że na koniec czerwca br. źródła finansowania pochodziły w 35% z kredytów, a w 65% z obligacji. Łącznie Grupa AB posiadała środki do ewentualnego wykorzystania w kwocie 611 mln zł na koniec I półr. 2020 r.



Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.



(ISBnews)