Zysk operacyjny wyniósł 0,37 mln zł wobec 0,47 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 2,6 mln zł wobec 1,58 mln zł.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,3 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 28,76 mln zł rok wcześniej.



"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosły 25 301 437 zł, wobec 28 758 397 zł w pierwszym półroczu 2019 roku. Grupa odnotowała więc spadek skonsolidowanych przychodów o kwotę ok. -3,5 mln zł, tj. 12%. EBITDA wyniosła 2 619 621 zł, wobec 1 583 779 zł w pierwszym półroczu 2019 roku, co stanowi wzrost o kwotę 1 mln zł, tj. o 65% rok do roku, natomiast strata netto w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła niecałe 17 tys. zł, wobec straty na poziomie 764 tys. zł osiągniętej w analogicznym okresie roku 2019" - czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 0,72 mln zł wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej.



Digitree Group (dawniej Sare) to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.



(ISBnews)