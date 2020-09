"Oczekujemy, że na koniec 2023 r. będziemy dysponować łączną zdolnością produkcyjną kwantowych szyb zespolonych w wysokości do 20 tys. m2 miesięcznie. Dzięki funduszom pozyskanym w sierpniowej emisji akcji w wysokości blisko 60 mln zł oraz dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w kwocie blisko 90 mln zł mamy zapewnione finansowanie projektu Active Glass. Nasza strategia w zakresie nowej ery kwantowej zakłada przekroczenie w 2024 r. 400 mln zł przychodów przy atrakcyjnej rentowności" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.



Celem ML System jest osiągnięcie pozycji globalnego dostawcy produktów bazujących na technologii kropek kwantowych dla szkła fotowoltaicznego, dedykowanych obiektom architektonicznym i sektorowi automotive. W latach 2020 - 2024, spółka planuje przeznaczyć na inwestycje do 216 mln zł na rozwój strategicznych projektów fotowoltaicznych: Active Glass, 2D Glass, Quantum Glass oraz rozbudowę infrastruktury magazynowo-logistycznej, podano także.



"Równolegle początkiem sierpnia rozpoczęliśmy projekt badawczy mający na celu stworzenie ogniwa tandemowego wysokiej sprawności - łączącego zalety nanowarstw kwantowych i klasycznego krzemu. Mamy nadzieję że nasze ogniwa będą stanowiły kluczową technologię dla europejskich GigaFabryk ogniw fotowoltaicznych" - dodał Cycoń.



ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)