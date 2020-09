"Kwestia ustanawiania i odwoływania kuratora banku regulowana jest przez Prawo bankowe. Z charakteru przepisów regulujących stosowanie środków nadzorczych Komisji wynika, że wykorzystywanie środka nadzorczego w formie ustanowienia kuratora może odbywać się wyłącznie z urzędu. Jest to naturalny element zachowania autonomii Komisji w sferze wykonywania jej zadań nadzorczych. Złożenie zatem wniosku o wszczęcie postępowania w przedmiocie odwołania kuratora przez podmiot, który nie jest legitymowany ustawowo do tej czynności, nie może skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego" - czytamy w komunikacie.



Decyzją z dnia 15 maja 2019 r. Komisja ustanowiła kuratora w banku oraz powierzyła pełnienie tej funkcji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.



3 września Idea Bank złożył do KNF wniosek w przedmiocie odwołania BFG z funkcji kuratora z powodu niewłaściwego wykonywania przez BFG tej funkcji. Wniosek obejmował także żądanie wyznaczenia przez KNF nowej osoby (fizycznej lub prawnej), która faktycznie będzie realizowała cele powołania kuratora.



Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)