"Montaż chipów ulokowano w przestrzeni współdzielonej z projektem PCR|ONE zlokalizowanej przy ulicy Energetycznej w Warszawie. Linia została wyposażona we wszystkie niezbędne w procesie urządzenia, w tym:



- komorę laminarną pozwalającą na jałową pracę z antybiotykami,



- prasy pneumatyczne przeznaczone do spajania folii z płytką podstawową kartridża,



- stanowisko do zautomatyzowanego dozowania antybiotyków wyposażone w urządzenie typu 'spotter',



- dedykowane urządzenie do jednoczesnego wycinania oraz termo-zgrzewania folii do strzykawek BacterOMIC,



- komory do pracy czystej wyposażone w lampy UV do sterylizacji elementów kartridża" - czytamy w komunikacie.



Urządzenia, tzn. analizatory oraz stacje automatycznego napełniania kartridży, montowane będą w pomieszczeniu wynajmowanym w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Pomieszczenia te mają zorganizowany odpowiedni magazyn oraz są wyposażone w narzędzia niezbędne do montażu. Opracowane zostały także szczegółowe procedury zamówień oraz raportowania zapewniające pełną identyfikowalność elementów urządzeń, wskazano również.



W ramach przygotowania do produkcji stworzono pełną dokumentację, w której skład wchodzą:



- listy zakupowe,



- szczegółowe zestawienia materiałów wejściowych ("Bill of Materials") dla obu urządzeń (napełniarka i analizator),



- specyfikacje materiałów oraz zamawianych części wraz z dokumentacją techniczną niezbędną do prowadzenia kontroli jakości,



- procedury montażu (SOP) urządzeń wraz z dokumentacją rysunkową.



"Całość linii produkcyjnej dla systemu BacterOMIC została udokumentowana zgodnie z ISO 13485, co potwierdził audyt wewnętrzny. Audyt zewnętrzny (certyfikujący), zgodnie z dotychczasowym harmonogramem realizacji projektu, planowany jest na II kwartał 2021" - podsumowano.



Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.



(ISBnews)