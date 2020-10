"Naszym zadaniem jest dogonić przychody z 2019 r. i na chwilę obecną mamy na minusie kilka procent. Jednak IV kwartał jest kwartałem dla nas najważniejszym, jak i dla całej branży obuwniczej i jesteśmy do niego przygotowani, wszystkie produkty są na miejscu, rozliczone i zapłacone. Jesteśmy optymistyczni, że dogonimy obrót z tamtego roku, co jest wyzwaniem, ale damy radę" - powiedział Miłek podczas wideokonferencji.



Skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r. W I poł. 2020 r. przychody wyniosły 2 186,1 mln (wobec 2 457,8 mln zł rok wcześniej), zaś w III kw. tego roku - według wstępnych danych - wzrosły o 4% r/r do 1,5 mld zł.



Spółka nie wyklucza jednak ewentualnych zamknięć sklepów, szczególnie w centrach handlowych, jeśli sytuacja związana z koronawirusem się pogorszy.



"Czekamy czy LFL nam się poprawią i mówimy też o odwiedzalności w centrach handlowych, a także czy ta tendencja w e-commerce będzie stała. Jeżeli chodzi o 'traffiki', to są one obarczone dużym strachem i obawą, gdyż nie wszystko działa tak jak trzeba, nie działają np. kina i jeżeli będzie taka potrzeba, to pójdziemy z tym trendem. Mamy pomysły, jak to zrobić. Teraz robimy koncentrację na sprzedaży detalicznej z 1 m2 i to będzie widać już na pewno po I kw. przyszłego roku bądź po II kw." - dodał Miłek.



Według przedstawicieli spółki, CCC jest przygotowane na rozwój różnych sytuacji związanych z pandemią.



"Wzrost zarażeń jest dla nas zjawiskiem nieporządnym. Mamy jednak 6 różnych scenariuszy i taki wariant, jak obecnie jest objętym jednym z nich. Nie jest to dla nas wariant o charakterze kryzysowym, jest to wariant, z którym jako spółka będziemy w stanie sobie poradzić. Jesteśmy na niego pod każdym względem przygotowani" - powiedział prezes Marcin Czyczerski.



Prezes podkreślił, że jako spółka pod względem operacyjnym czuje się bardzo dobrze przygotowana, a jej dług netto po II kw. wyniósł nieco ponad 1 mld zł, czyli był na podobnym poziomie, jak w zeszłym roku.



Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)