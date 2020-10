Warszawa, 01.10.2020 (ISBnews) - Silvair odnotowało 1,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,19 mln zł wobec 1,52 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,13 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 0,11 mln zł rok wcześniej.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.

