"Kapitał zakładowy Fearful Entertainment wynosi 100 tys. zł i dzieli się na 1 000 000 akcji o wartości po 0,1 zł każda. Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte w 45% przez emitenta oraz w 45% przez partnera. Pozostałe 10% akcji zostało objętych przez inwestorów indywidualnych" - czytamy w komunikacie.



Spółka Fearful Entertainment będzie specjalizować się w produkcji gier z gatunku horror na platformy Nintendo.



"Dzięki połączeniu kompetencji Forever Entertainment 'remake' i Bloober Team 'specjalista od horrorów' we wspólnej spółce możliwe będzie pozyskiwanie najbardziej znanych IP z gatunku horrorów oraz tworzenie ich remaków" - czytamy także.



Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.



Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.



(ISBnews)