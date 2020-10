Wstępne przychody spółki ze sprzedaży za okres od I do III kwartału 2020 r. wyniosły 146 410,5 tys. zł i są niższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych za okres od I do III kwartału 2019 r. o 29 750,4 tys. zł, tj. o 16,9%, podano.



"Powodem spadku przychodów ze sprzedaży był spadek zamówień na wyroby autogazowe w związku z pandemią COVID -19 występującą na wszystkich rynkach działania emitenta, przy równolegle rosnących przychodach ze sprzedaży zestawów elektroniki i wiązek elektrycznych do haków holowniczych w wyniku upowszechniania się turystyki samochodowej i podroży kamperami w krajach Europy Zachodniej. Niskie ceny ropy naftowej, a przez to benzyny, pomimo nadal korzystnej proc. relacji benzyna/gaz, ograniczenie importu samochodów używanych, zakłócenia w logistyce globalnej, osłabienia lokalnych walut naszych partnerów biznesowych w stosunku do euro i USD na poszczególnych rynkach działania, a przede wszystkim reguły dystansowania społecznego wpływające na mobilność, restrykcje i ograniczenia w działalności zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznych miały wpływ na spadek popytu na wyroby spółki" - czytamy w komunikacie.



Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.



