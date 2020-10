" Na bazie porównywalnych sklepów tj. w ujęciu LFL w II kwartale roku obrotowego 2020/2021:



- traffic: liczba wizyt klientów w sklepach spadła o 27% r/r,



- obroty netto były niższe o 21% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 30 526 tys. zł,



- spółka poprawiła marżę procentową o ok.1 pkt. proc." - czytamy w komunikacie.



Główne wzrosty sprzedaży odnotowano w kategoriach: rowery, łyżworolki i hulajnogi, turystyka tekstylia, zaś największe spadki w kategorii: pływanie, piłka nożna, torby i plecaki, podano także.



"Narastająco w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2020 r. spółka osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 81 913 tys. zł, czyli o 22,3% niższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 105 484 tys. zł). Dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 80% i stanowiła 13,5% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej" - podsumowano w materiale.



Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.



