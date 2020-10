Od 5 października br. można dokonać zakupu za pośrednictwem nowego systemu. Uruchomienie Skinwallet Market umożliwia dywersyfikację działalności i źródeł przychodów oraz podniesienie poziomu marżowości spółki, poinformowano.



W pierwszej odsłonie Skinwallet Market użytkownicy mogą nabywać skiny z gier "Counter Strike: Global Offensive" (CS:GO) oraz "Dota 2". Docelowo platforma będzie umożliwiać zarówno kupowanie, jak i sprzedawanie dóbr cyfrowych z gier bezpośrednio od innych użytkowników, wyjaśniono.



"Uruchomienie marketplace to kolejny kamień milowy w rozwoju naszej działalności. Otwiera nas na nowy segment rynku handlu dobrami cyfrowymi, który jest nawet kilkunastokrotnie większy niż ten na którym operowaliśmy dotychczas oraz pozwala na dywersyfikację źródeł uzyskiwanych przychodów. Już teraz Skinwallet Market daje graczom możliwość kupienia skinów bezpośrednio z naszego katalogu. Do końca roku planujemy natomiast uruchomić funkcję składania zleceń sprzedażowych. Będziemy regularnie informować o postępach w procesie" - powiedział prezes Kornel Szwaja, cytowany w komunikacie.



Oprócz marketplace, spółka prowadzi własną platformę do handlu dobrami cyfrowymi w grach funkcjonującą w modelu instant. Skinwallet Instant oferuje możliwość łatwej, bezpiecznej i natychmiastowej sprzedaży wirtualnych przedmiotów z gier takich jak CS:GO, Dota 2 czy Team



Fortress 2. W ramach tego produktu Skinwallet skupuje dobra cyfrowe na własny rachunek, a następnie sprzedaje je dalej po wyższej cenie. Uruchomienie własnego marketplace pozwoli spółce na ograniczenie kosztów związanych z dalszą odsprzedażą nabywanych przedmiotów, podano również.



"Do tej pory skórki, które kupowaliśmy od graczy na platformie Skinwallet były sprzedawane za pośrednictwem zewnętrznych systemów transakcyjnych. Nasza marża była więc pomniejszona o prowizję pobieraną przez serwis. Dzięki uruchomieniu Skinwallet Market istotnie ograniczymy wydatki z tego tytułu" - dodał Szwaja.



Skinwallet to działająca od 2019 roku platforma handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo. Głównym rynkiem aktywności spółki jest gra "Counter-Strike: Global Offensive", platforma umożliwia również handel przedmiotami z gry "Dota 2" oraz "Team Fortress 2", a w kolejnych miesiącach planowane jest uruchomienie możliwości handlu dobrami cyfrowymi z kolejnych gier. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect we wrześniu 2020 r.



(ISBnews)