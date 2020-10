"Ponownie osiągnęliśmy dwucyfrowy wzrost przychodów miesiąc do miesiąca, przede wszystkim dzięki doskonałym wynikom gier hyper-casual. To efekt skupienia naszej uwagi i strategii na grach tego segmentu i ciągle udoskonalanych narzędzi user acquisition. Sukces gry 'Slingshot Stunt Driver', potwierdzony wysokimi przychodami i dużą liczbą pobrań, pokazuje że jesteśmy w stanie regularnie wypuszczać na rynek tytuły, które stają się hitami na rynku. Dynamiczny rozwój segmentu hyper-casual pozwala nam w tej chwili na osiąganie co miesiąc bardzo dobrych wyników pod względem przychodów i pobrań. W najbliższym czasie będziemy wprowadzać na rynek kolejne tytuły hyper-casual, w tym gry przygotowane we współpracy z zewnętrznymi studiami - tak jak zapowiadaliśmy" - powiedział prezes BoomBit Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.



Narastająco za 9 miesięcy bieżącego roku (styczeń - wrzesień 2020) szacunkowe przychody z gier grupy BoomBit wyniosły ok. 105 mln zł, a nakłady marketingowe ok. 52 mln zł. W III kw. 2020 r. szacunkowe przychody z gier wyniosły natomiast 36 mln zł (w poprzednich kwartałach odpowiednio: 37 mln zł w I kw. 2020 oraz 32 mln zł w II kw. 2020), podano również.



We wrześniu 2020 łączna liczba pobrań gier Grupy Boom Bit wyniosła około 16 mln. Najpopularniejszymi grami w ub. miesiącu były Slingshot Stunt Driver - gra stworzona przez należące do Grupy BoomBit studio TapNice, która we wrześniu zanotowała 3,5 mln pobrań, a od premiery została pobrana blisko 8 milionów razy. Na koniec miesiąca łączna liczba pobrań gier BoomBit przekroczyła poziom 164 mln licząc od początku 2020 r., wskazano też w materiale.



"Dokonaliśmy wielu zmian w modelu działania wewnętrznych zespołów produkcyjnych, aby dopasować go do specyfiki produkcji gier hyper-casual oraz dodatkowo mocno inwestujemy w zespół publishingu. Równolegle rozwijamy także nasze pozostałe gry. Regularnie aktualizujemy nasze gry GaaS, pracujemy także nad wprowadzaniem kolejnych tytułów na konsolę Nintendo Switch - w tej chwili mamy ich na tej platformie 11 " - dodał Olejarz.



We wrześniu zadebiutowały gry "Guns Master", "Mega Ramp Car Jumping" oraz "Swipe Fight", (przygotowana we współpracy z zewnętrznym studiem z Australii) oraz "Car Driving School" na konsolę Nintendo Switch.



BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.



(ISBnews)