"W I połowie przyszłego roku planujemy debiut na rynku NewConnect, dlatego już teraz rozpoczęliśmy proces przekształcenia Forestlight Games ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. To niezbędny krok, aby móc dołączyć do spółek publicznych. W procesie tym wspiera nas profesjonalne grono doradców. Mamy nadzieję, że debiut na rynku New Connect pozwoli nam zwiększyć wiarygodność spółki w oczach inwestorów, partnerów biznesowych i kontrahentów. Nie wykluczamy także przeprowadzenia emisji akcji, o szczegółach będziemy informowali na bieżąco" - powiedział prezes Forestlight Games Tomasz Mazur, cytowany w komunikacie.



Forestlight Games specjalizuje się w grach na komputery i konsole. Spółka powstała w 2017 roku, jednak pod koniec 2019 zmienił się zarząd i kluczowe osoby w spółce oraz rozpoczęto produkcję "Wedding Designer". W 2020 roku przeprowadzono emisję udziałów, z której pozyskano 1,9 mln zł. Zebrane środki posłużyły deweloperowi do wsparcia prac nad dwoma tytułami "The Pope: Power & Sin" i "Rollercoaster Mechanic".



Aktualnie spółka pracuje nad kilkoma nowymi produkcjami, które zadebiutują w wersji na PC w 2021 roku. Do niektórych z nich udostępnione zostaną darmowe prologi. Oprócz wspomnianych" Wedding Designer", "The Pope: Power & Sin", "Rollercoaster Mechanic" są to "Camper Flipper" czy "Lifeguard Simulator". Fabuła ostatniego tytułu inspirowana jest filmem "Baywatch", wskazano również.



Forestlight Games zakłada, że większość tytułów z portfolio produkcyjnego studia w wersji na komputery stacjonarne zostanie wydana również na konsole nowej generacji, a wybrane w wersjach VR-owych oraz mobilnych.



Studio Forestlight Games zajmuje się produkcją i wydawaniem gier na PC i konsole.



(ISBnews)