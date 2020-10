"Po uruchomieniu instalacji projektu EFRA, Grupa Lotos produkuje rekordowe ilości oleju napędowego. Aby zwiększyć oraz usprawnić jego ekspedycję na rynek krajowy spółka finalizuje właśnie budowę nowego nalewaka bramowego do cystern kolejowych" - czytamy w komunikacie.



Nalewak to dwupiętrowa budowla, której sercem jest kontenerowa sterownia, kierująca automatycznym nalewem. Do dwóch cystern na dwóch torach trafia jednocześnie nawet 730 m3 paliwa na godzinę. Cysterny przejeżdżają przez nalewak jak przez bramę, tylko na krótko się zatrzymując. Napełnianie trwa około 14 minut. W ciągu doby nalewak może obsłużyć 120 cystern, czyli wlać do nich 6 tys. ton paliw, wynika z komunikatu.



Obecnie trwają prace przy końcowym etapie budowy nalewaka. Na początku października rozpoczęły się odbiory poszczególnych części inwestycji. Prace rozruchowe planowane są na przełom listopada i grudnia. Pomimo pandemii, projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem i budżetem, podano również.



"Krajowa sprzedaż jest bardziej opłacalna niż eksport. Aby więc maksymalnie wykorzystać obecną sytuację rynkową, naszej rafinerii potrzebny był czwarty nalewak. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa realizujemy tę inwestycję zgodnie z planem" - powiedział prezes Paweł Jan Majewski, cytowany w komunikacie.



Budowę nalewaka rozpoczęto w kwietniu 2019 r. Generalnym wykonawcą jest spółka KB Pomorze. Prace związane z zasilaniem elektrycznym, sterowaniem pomp oraz integracją z systemami realizuje spółka Lotos Serwis. W budowie uczestniczą również firmy Niwa, Scherzer i Volert, wymieniono także.



Wraz z budową czwartego nalewaka bramowego, w rafinerii Lotosu rozbudowywana jest również pompownia. Trwa także budowa nowego budynku TIR, przeniesienie wag samochodowych oraz modernizacja elektroenergetycznych podstacji. W celu usprawnienia ruchu kolejowego, ułożono pięć dodatkowych rozjazdów kolejowych wyposażonych w nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym - SRK, podsumował koncern.



Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)