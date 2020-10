Forever Entertainment zgodnie z nowym harmonogramem planuje w IV kw. 2020 r. co najmniej 11 premier na różne platformy, które w ocenie zarządu mają duży potencjał. Oprócz tego może pojawić się także kolejnych 25 debiutów gier. Z kolei w I kw. 2021 spółka planuje odpowiednio: 12 i 15 debiutów.



Na Nintendo Switch spółka planuje debiut w I kw. br. takich gier jak: "Green Hell", "The Dealer Simulator" (wcześniej "Drug Dealer Simulator") "Rise Eterna" (gry o dużym potencjale), a także: "Virus - The Outbreak" i "Train Station Renovation".



Na Nintendo Switch Japan mają się ukazać: "Cooking Simulator Thief Simulator" (gry o dużym potencjale), a także: "Clock Simulator", "Fred3ric", "Shut Eye", "Tennis Open", "Zombillie Millie", "Mr. Blaster", "Pixboy", "Pack Master".



Na PC w I kw. spółka planuje debiut: "The Mansion", "Rise Eterna" (gry o dużym potencjale) i "Binarystar Infinity".



Na platformie Xbox One w I kw. mają mieć debiut: " Panzer Dragoon: Remake Kursk (gra o dużym potencjale) a także: "Assault On Metaltron", "Towaga: Among Shadows", "Q-Yo Blaster", "Seeds of Resilience", "Tiny Hands Adventure", "Sparkle 4 Tales", "Sparkle 2 Evo", "Goetia".



Na PS4: " Kursk" (duży potencjał), a także: "Assault On Metaltron", "Tiny Hands Adventure", "Sparkle 2 Evo", "Sparkle 4 Tales", "Goetia".



Z kolei na Amazon Luna zaplanowano debiut "Panzer Dragoon: Remake".



Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.



(ISBnews)