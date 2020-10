"Wydobycie gazu ziemnego ze złóż w Pakistanie przekroczy w tym roku 200 mln m3" - powiedział Kwieciński podczas panelu na VI Kongresie Energetycznym DISE we Wrocławiu.



Dodał, że obok prac na złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym spółka będzie przygotowywała się do realizacji odwiertów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w zachodniej Ukrainie oraz szukała gazu w świecie tak, aby zwiększyć własne wydobycie.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)