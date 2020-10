BESS to obecnie największy magazyn energii elektrycznej w Polsce. Będzie wykorzystywany jako rezerwowe źródło mocy do równoważenia zapotrzebowania na energię elektryczną podczas normalnej pracy systemu, do lokalnego korygowania krótkotrwałych wahań mocy czynnej generowanej przez farmę wiatrową Bystra, do wtórnej regulacji częstotliwości.

System ten będzie również wykorzystywany do eliminacji przeciążeń sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej wysokiego napięcia powodowanych przez zakłócenia i awarie.

BESS to efekt współpracy zainicjowanej w 2014 r. przez japońską rządową agencję NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) i ówczesne Ministerstwo Gospodarki.

BESS składa się z zespołu baterii litowo jonowych o mocy 1 MW i pojemności 0,47 MWh oraz zespołu akumulatorów kwasowo-ołowiowych o mocy 5 MW i pojemności prawie 27 MWh, dostarczonych przez japońską firmę Showa Denko. Systemy sterujące dostarczyło Hitachi, a konwertery Hitachi ABB Power Grids. Partnerem w projekcie jest też Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Po stronie polskiej w projekcie uczestniczą PSE, Energa Operator i Energa OZE. (PAP)

