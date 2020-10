"Trzeci kwartał 2020 roku był jednym z najlepszych w historii Ronson pod względem sprzedaży i przekazań. Kontynuujemy dobrą passę pomimo światowego kryzysu dotykającego wszystkie rynki. Cieszymy się, że nasze projekty odpowiadają na potrzeby klientów. Zaangażowanie naszego zespołu sprzedażowego oraz elastyczne podejście do sposobu sprzedaży zaowocowały imponującym wolumenem sprzedaży 235 lokali w III kwartale, co stanowi znaczący wzrost o 58% w porównaniu do II kwartału 2020 roku. Dzięki naszej zdolności do szybkiego i kreatywnego rozwiązywania wszelkich pojawiających się problemów mogliśmy pozostawać w kontakcie z naszymi klientami nie tylko w okresie lockdownu, ale także w okresach ich pracy w domu, a nawet wakacji" - skomentował prezes CEO Ronson Development Boaz Haim, cytowany w komunikacie.



"Ronson był pierwszym deweloperem, który wprowadził na rynek wirtualne dni otwarte i widzimy, że narzędzie to jest nadal bardzo popularne wśród klientów - zwłaszcza, gdy każdego dnia obserwujemy bardzo dużą liczbę przypadków COVID-19. Warto podkreślić, że klienci doceniają doskonałą jakość naszych realizacji. Dzięki wieloletniej współpracy z najlepszymi firmami budowlanymi wszystkie nasze projekty są także realizowane zgodnie z harmonogramem. W tak trudnych warunkach rynkowych udało nam się nawet oddać do użytku Panoramikę V w Szczecinie na trzy miesiące przed terminem. Jesteśmy również bardzo aktywni w zakresie pozyskiwania pozwoleń i przygotowywania nowych projektów, dzięki czemu nasza oferta pozostaje atrakcyjna. Po raz pierwszy w historii spółki prowadzimy budowę aż trzech etapów równolegle, w każdym z naszych dwóch największych i wiodących projektów - Ursus Centralny i Miasto Moje - aby wzmocnić naszą ofertę sprzedażową" - dodał.



W okresie I-III kw. 2020 Ronson sprzedał 661 lokali, czyli o 31% więcej r/r i przekazał 799 lokali, czyli o 50% więcej r/r i więcej niż w całym 2019 roku, podano także.



Motorem sprzedaży w okresie I-III kw. 2020 roku był warszawski projekt Ursus Centralny, w którym kupców znalazło 215 lokali, podano także. Dużym zainteresowaniem, znalazły się: Miasto Moje w Warszawie (119 sprzedanych lokali) oraz Panoramika w Szczecinie (73).



W samym III kw. 2020 roku najwięcej lokali oddano w poznańskim projekcie Grunwald2. Istotny udział w przekazaniach miały także Szczecińska Panoramika i Miasto Marina we Wrocławiu, podano także.



Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)