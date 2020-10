"Wychodzimy do rynków finansowych, na których jest nadpłynność kapitału dłużnego. My spełniamy oczekiwania inwestorów i liczymy na pozyskanie 500 mln zł jeszcze przed końcem tego roku" - powiedział Zieliński w rozmowie z ISBnews w kuluarach spotkania Carbon Footprint Summit w Krakowie.



Emisja będzie skierowana wyłącznie do krajowych i europejskich inwestorów kwalifikowanych - banków, instytucji finansowych. Jeden kupon to będzie kilkadziesiąt milionów złotych.



Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.



Wojciech Żurawski



(ISBnews)