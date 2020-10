Echo Investment wprowadziło do sprzedaży ok. 100 apartamentów w ramach II etapu osiedla Enter w Poznaniu, podała spółka. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do budynków z końcem 2021 roku.



"Czerpiąc z dwóch dekad doświadczenia w Poznaniu, wzmacniamy naszą obecność na Naramowicach i kontynuujemy tworzenie w tej dzielnicy kompleksów mieszkaniowych z pełną infrastrukturą miejską, zielenią oraz miejscami spotkań lokalnej społeczności. Drugi etap osiedla Enter powstanie z wykorzystaniem prefabrykacji - technologii korzystniejszej dla środowiska ze względu na zmniejszoną emisję CO2 podczas produkcji oraz pozwalającej na szybszą realizację inwestycji" - powiedział dyrektor sprzedaży w Echo Investment Dawid Wrona, cytowany w komunikacie.



Budynki II etapu zostaną wybudowane z zastosowaniem gotowych elementów konstrukcyjnych, tzw. prefabrykatów, które powstają w warunkach kontrolowanych w fabryce. Dzięki temu produkowane są z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych, by spełniać podwyższone wymagania w zakresie warunków termicznych i izolacji akustycznej w mieszkaniach. Takie elementy mogą być montowane na budowie w każdych warunkach, nawet zimą przy temperaturach poniżej zera, co jest gwarancją ciągłości realizacji prac.



Do tej pory Echo Investment zrealizowało w Poznaniu siedem projektów mieszkaniowych, w tym m.in. osiedle Małe Naramowice Rynek i Pod Klonami, Kasztanowa Aleja, budynek apartamentowy Nad Wartą i Osiedle Perspektywa. W budowie znajdują się dwa nowe projekty: apartamentowiec Esencja na Grabarach oraz osiedle Nasze Jeżyce.



Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)