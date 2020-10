Warszawa, 15.10.2020 (ISBnews) - Grupa IMC zakończyła w ubiegłym tygodniu zbiory słonecznika oraz siew pszenicy ozimej, podała spółka. Wynik żniw słonecznika na poziomie 90 tys. ton plasuje je na drugim miejscu w historii spółki.

Zebrano 90 tys. ton słonecznika z powierzchni 25,8 tys. ha, co daje średnią wydajność na poziomie 3,5 t/ha. Jest to nie tylko bardzo dobry wynik na tle historycznych rezultatów IMC, ale również w porównaniu do średniej na Ukrainie. Wydajność słonecznika w gospodarstwach

giełdowej grupy była o 84% lepsza niż średnia krajowa (według danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarki, Handlu i Rolnictwa Ukrainy na dzień 24 września 2020 r. średnia w kraju wyniosła 1,9 t/ha), poinformowano.

Równolegle spółka prowadziła siew pszenicy ozimej. W sumie pod tą uprawę przeznaczono 21,4 tys. ha, co jest zgodne z zaplanowaną strukturą wykorzystania banku ziemi.

"Jesteśmy zadowoleni ze zbiorów słonecznika. Musimy zwrócić uwagę, że udało się je wypracować pomimo szeregu niesprzyjających czynników takich jak: koronawirus i spowodowana przez niego kwarantanna, kolosalny deficyt wilgotności w ciągu całego okresu wegetacyjnego, specyficzne temperatury w krytycznej fazie rozwoju uprawy. Dzięki właściwie wybranej technologii i odpowiednio wykonanych działaniach na polach (szczególnie w zakresie ochrony i karmienia uprawy) osiągnęliśmy wyniki porównywalne z najbardziej sprzyjającymi sezonami" - powiedział dyrektor operacyjny IMC Aleksander Wierżihowskij, cytowany w komunikacie.

Spółka z dużym optymizmem patrzy także na perspektywy pszenicy ozimej.

"Sprawdzone gatunki pszenicy ozimej z zagranicznych selekcji, siew wysokoefektywnymi siewnikami we właściwym czasie oraz opady na całej powierzchni występujące po zakończeniu siewu dają nam przekonanie w tym, że nasza spółka będzie nadal utrzymywała pozycję lidera w zakresie wydajności tej uprawy w regionach naszej działalności" - dodał Wierżihowskij.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)