Warszawa, 15.10.2020 (ISBnews) - Movie Games podpisało umowę z Humble Bundle Inc. umowę na tzw. "featuring" gry "The Beast Inside" w Humble Choice, podała spółka. W ramach współpracy Movie Games odnotuje w IV kwartale br. ponad 210 tys. USD dodatkowego przychodu.

"Gra 'The Beast Inside' przed końcem roku weźmie udział w abonamencie Humble Choice organizowanym przez Humble Bundle Inc. Za udostępnienie gry w przedmiotowym systemie sprzedażowym, jeszcze przed zakończeniem okresu jej dostępności, spółka otrzyma jednorazowe, wynegocjowywane wynagrodzenie flat-fee" - czytamy w komunikacie.

Spółka otrzyma wynagrodzenie rev-share za udostępnienie w Humble Bundle gry "Treasure Hunter Simulator", podano także.

"Współpraca z Humble przebiega bardzo pomyślnie. Jesteśmy po debiucie 'Treasure Hunter Simulator' w Humble Bundle, a jeszcze w tym roku abonenci Humble Choice otrzymają dostęp do naszego horroru 'The Beast Inside'. Poza imponującym i nieplanowanym wcześniej, dodatkowym przychodem z tych dwóch partnerstw w wysokości ponad 210 tys. USD, wynegocjowaliśmy również atrakcyjniejsze warunki codziennej współpracy z Humble Store. Z każdego sprzedanego na platformie klucza Steam dostaniemy większy procent niż większość obecnych tam wydawców" - powiedział prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w osobnym komunikacie.

Platforma Humble to internetowy serwis, który zdobył popularność sprzedając gry komputerowe w "paczkach". Gracze nie kupowali tam jednej gry, tylko tematyczne zestawy cyklicznie przygotowywane przez serwis. Dziś, jest tam również tradycyjny sklep z kluczami Steam, a także szereg innych opcji dla klientów, w tym wspomniany Choice. Klient płaci tam abonament, w ramach którego każdego miesiąca otrzymuje paczkę z grami-niespodziankami, wybranymi przez serwis. Do końca roku w jednej z takich paczek dla subskrybentów znajdzie się survival horror "The Beast Inside", wskazano w materiale.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie - oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)