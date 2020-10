Warszawa, 15.10.2020 (ISBnews) - All In! Games podpisał list intencyjny z Red Dev Studio w sprawie współpracy przy produkcji i wydaniu gry o roboczym tytule "Projekt X" i kolejnych gier, podała spółka.

"Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, emitent będzie pełnił rolę wydawcy, odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i wsparcie w projektowaniu gry, natomiast Red Dev Studio będzie producentem, deweloperem, odpowiedzialnym za przygotowanie i wyprodukowanie gry" - czytamy w komunikacie.

Zakładany budżet produkcyjny gry to ok. 500 tys. zł. Strony zakładają przy tym, że gra zostanie wydana w III kw. 2021 roku na platformie Steam, a następnie na platformie Nintendo Switch.

"Strony zakładają, że szczegóły współpracy stron przy stworzeniu i wydaniu gry, a w szczególności: szczegółowy zakres obowiązków stron, budżet gry i udział stron w budżecie, harmonogram prac, podział zysków z dystrybucji gry, zostaną uregulowane w umowie wydawniczej, którą strony planują zawrzeć do końca października br." - czytamy także.

List intencyjny zakłada ponadto, że przedmiotem negocjacji pomiędzy emitentem a Red Dev Studio będzie również współpraca przy tworzeniu i wydawaniu kolejnych gier, podsumowano w materiale.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

Red Dev Studio prowadzi działalność na rynku gier wideo, skupiając się na produkcji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od września 2019 r.

(ISBnews)