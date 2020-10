"Cieszymy się z możliwości współpracy z tak renomowanym partnerem jak Aker BP. Udało nam się wypracować porozumienie, które stanowi solidną podstawę do dalszego zacieśnienia relacji pomiędzy obiema stronami" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.



Podpisana umowa to kolejny krok PST do umocnienia jej obecności na hurtowym rynku gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W przyszłości zakontraktowany surowiec będzie mógł być sprowadzany na rynek polski, a stamtąd również do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, z wykorzystaniem gazociągu Baltic Pipe, podkreślono.



W najbliższych latach PST planuje znacząco zwiększyć aktywność na rynku norweskim.



PGNiG - poprzez spółkę PGNiG Upstream Norway - i Aker BP współpracują ze sobą również przy produkcji węglowodorów. Obie spółki są współudziałowcami kilku koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)