Warszawa, 16.10.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przygotowanie ram prawnych, ułatwiających i przyśpieszających budowę pojemności magazynowych w Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw "Góra", wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w sektorze naftowym planowane jest na IV kw.

"Z uwagi na zagrożenia dotyczące dostępności pojemności magazynowych na potrzeby sektora naftowego […], niezbędne jest sprawne przeprowadzenie szeregu inwestycji zwiększających dostępność bezzbiornikowych (kawernowych) pojemności magazynowych na ropę naftową i produkty naftowe, rurociągów przesyłowych dla ropy naftowej bądź produktów naftowych" - czytamy w uzasadnieniu potrzeby zmian.

Wskazano również, że planowane zmiany wnikają z konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrzenia krajowego rynku w ropę naftową i paliwa w sytuacjach kryzysowych, potrzeby bieżącego zarządzania i optymalizowania pracy rafinerii PKN Orlen w Płocku, jak również zgłaszanych przez producentów i handlowców oraz Agencję Rezerw Materiałowych problemów z uzyskaniem usługi magazynowej pod zapasy interwencyjne oraz handlowe.

Jedynym magazynem kawernowym w Polsce niedostosowanym w pełnym zakresie jego pojemności nominalnych do wymagań ustawowych określających dostępność zgromadzonych zapasów jest obecnie Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra (PMRiP "Góra"). Największe ryzyko przy modernizacji tego magazynu stanowią tzw. inwestycje liniowe polegające na budowie rurociągów ropy naftowej, produktów naftowych (paliw), wody technologicznej i solanki.

Opóźnienia w ich realizacji wynikają głównie z trudności w nabywaniu praw do dysponowania gruntami i konieczności aktualizacji lub ponownego pozyskiwania decyzji administracyjnych, w tym na drodze sądowej wobec braku porozumień z właścicielami, wyjaśniono.

"W związku z powyższym, niezbędne jest stworzenie ram prawnych ułatwiających i przyśpieszających realizację rozpoczętego już programu inwestycyjnego, którego efektem będzie odczuwalny w najbliższych latach skutek w postaci zwiększenia dostępnych w PMRiP 'Góra' pojemności magazynowych pod zapasy obowiązkowe oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw" - podano także.

Projektowane rozwiązania mają ograniczyć liczbę organów zaangażowanych w przygotowanie i realizację tej samej inwestycji oraz liczbę prowadzonych w tej samej sprawie postępowań. Załącznik w wersji zmienianej w projekcie ustawy ma zawierać wykaz kolejnych strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, którym umożliwia się ich sprawne wykonanie przy wykorzystaniu szczególnego i uproszczonego trybu.

Podziemny Magazyn Ropy i Paliw "Góra" to jedyny polski podziemny magazyn ropy i paliw. Magazyn ten zlokalizowany na wysadzie solnym "Góra" k. Inowrocławia ma pojemność ponad 6 mln m3. Magazyn należy do IKS Solino (Grupa PKN Orlen).

