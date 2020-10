"Ostatecznie wskazujemy termin 26 października 2020 r. jako kolejną graniczną datę do rozpoczęcia rozmów w zakresie budowania planu przyszłości rodzimej energetyki, opartej o nasze jednostki wytwórcze" - napisali związkowcy w wystąpieniach, skierowanych do wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia oraz do wojewodów i marszałków województw, na których terenie działają spółki Taurona.

"Kolejny brak reakcji ze strony rządowej w sprawie rozpoczęcia dialogu w zaproponowanym terminie zmusi nas do podjęcia bardziej drastycznych kroków i działań przewidzianych prawem oraz trybem okazywania protestów" - zapowiedział Komitet Protestacyjno-Strajkowy, który postuluje zorganizowanie "energetycznego okrągłego stołu" na temat przyszłości energetyki, w tym Grupy Tauron.

Przed kilkoma dniami Komitet Protestacyjno-Strajkowy zdecydował o oflagowaniu budynków i oznakowaniu samochodów należących do firmy, w ramach rozpoczętej w końcu września akcji protestacyjnej. W piątek związkowcy upublicznili wystosowane przez Komitet pisma. Jak powiedział PAP przewodniczący Komitetu Piotr Serafin, są one wyrazem determinacji protestujących nie tylko w dążeniu do rozpoczęcia rozmów, ale przede wszystkim w obronie miejsc pracy oraz stabilności polskiej energetyki.

Związkowcy postanowili też poinformować samorządowców o przyczynach swojego protestu. W piśmie do wojewodów i marszałków poprosili o wyrozumiałość z powodu "możliwych niedogodności związanych z formami protestu, jakie będą musieli obrać w przypadku braku reakcji strony rządowej" na zgłoszone postulaty.

Już wcześniej związkowcy zapowiedzieli jednak, że rozważając formy protestu nie przewidują takich, które mogłyby zakłócić ciągłość dostaw energii do odbiorców. W piątek Komitet nie podał szczegółów ewentualnych protestów, informując jedynie, że dalszy brak dialogu będzie skutkować - jak napisano - "następnymi krokami i działaniami statutowymi strony społecznej".

Komitet Protestacyjno-Strajkowy w Tauronie powstał w końcu września, niemal równolegle do podpisania porozumienia między delegacją rządową a działającymi na Śląsku związkami w sprawie zasad i tempa restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Związki działające w energetyce uznały wówczas, że strategia w tym zakresie wymaga również rozmów ze stroną społeczną firm energetycznych.

"Protestujemy przeciwko prowadzeniu w sposób nierzetelny i wybiórczy dialogu społecznego w ramach ustalania polityki energetycznej kraju. Nic o energetyce bez energetyków" - napisali związkowcy w komunikacie o powołaniu komitetu. W piątkowych stanowiskach ocenili, że "pracownicy energetycy są marginalizowani i wyrzuceni poza nawias głównego nurtu planów, dotyczących przyszłego kształtu branży energetycznej".

Przed ponad tygodniem wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, zapowiedział w Katowicach, że strona społeczna będzie zaproszona do rozmów w ramach prac nad strategią dla energetyki. Zapewnienie o woli dialogu znalazło się również w niedawnej odpowiedzi MAP na wystąpienie Komitetu-Protestacyjno-Strajkowego. Związkowcy nie są jednak zadowoleni z informacji resortu - w swojej skierowanej do MAP odpowiedzi zażądali podjęcia konkretnych rozmów w terminie do 26 października.

Przedstawiciele Komitetu Protestacyjno-Strajkowego oceniają, że wśród pracowników narasta niepokój o Grupę Tauron (w kontekście medialnych doniesień o jej możliwej likwidacji), oraz o miejsca pracy - nie tylko w samych spółkach Grupy, ale także w firmach kooperujących.

"Nie do przyjęcia są dla nas działania, powodujące przyszłościową restrukturyzację miejsc pracy oraz ciągle budowanie wielkiej niewiadomej w sprawie bytności naszych spółek w dotychczasowych lokalizacjach, jakże ważnych pod względem miejsc pracy dla mieszkańców" - czytamy w piśmie Komitetu do samorządowców. Związkowcy chcą, by ich stanowisko trafiło także do samorządów lokalnych na terenie działania zatrudniającej ponad 25 tys. pracowników Grupy Tauron.(PAP)

