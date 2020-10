Warszawa, 21.10.2020 (ISBnews) - Zarząd AB S.A. zadecydował o rozpoczęciu działań (w tym podjęciu analiz oraz innych prac) zmierzających do przygotowania, a w przypadku korzystnych warunków rynkowych również przeprowadzenia, planowanej emisji nowej serii niezabezpieczonych obligacji, w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej zawartej z Bankiem Pekao, tj. kwoty 270 mln zł, podała spółka.

"Planowana emisja obligacji, w założeniu emitenta, miałaby obejmować obligacje identyczne, co do treści i praw z nimi związanych, z obligacjami serii AB04 231023. Po wyemitowaniu obligacji emitent planuje podjąć kroki celem asymilacji tych obligacji z obligacjami serii AB04 231023" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec września br. członek zarządu Grupy AB ds. finansowych Grzegorz Ochędzan poinformował, że Grupa AB chce pozostać uczestnikiem rynku długu i nie wyklucza kolejnych emisji obligacji korporacyjnych.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

