"Najnowsza generacja chatbota obsługujące już blisko jedną trzecią wszystkich spraw zgłaszanych do Biura Obsługi Klienta (BOK). Dzięki zautomatyzowaniu obsługi najczęściej zadawanych pytań, w czasach szybkiego wzrostu sprzedaży online, chatbot drugiej generacji istotnie zwiększył efektywność pracy Contact Center gdańskiej spółki" - czytamy w komunikacie.



Druga generacja chatbotów firmy K2Bots.AI potrafi rozmawiać o 30 różnych statusach dostawy, pomaga przy zwrotach dokonywanych kurierem czy problemach z zamówieniem, samodzielnie wyjaśniając już 70% takich spraw. W najtrudniejsze rozmowy lub w momencie, kiedy wymaga tego charakter zgłoszenia, włącza na chat konsultanta z Biura Obsługi Klienta. Skuteczność prawidłowego rozwiązywania problemów oceniana jest w miarodajny sposób - przez człowieka, który analizuje przebieg wybranych rozmów z klientami i na tej podstawie wprowadza kolejne usprawnienia oraz dotrenowuje bota, podano również w materiale.



"Wdrożenie chatbota drugiej generacji to kluczowy krok w dostosowywaniu narzędzi obsługi klienta LPP do skokowego wzrostu sprzedaży w kanale online, który notujemy od kwietnia. To innowacyjne rozwiązanie, z możliwością przekazywania trudnych rozmów do człowieka jest najefektywniejszym i jednocześnie najłatwiej dostępnym dla klientów kanałem kontaktu. W następnym etapie chcemy, aby chatbot wsparł również obsługę klientów LPP na rynkach zagranicznych" - powiedział e-commerce operations manager w LPP Dawid Telepski, cytowany w komunikacie.



Chatbot w LPP został wdrożony przez zespół K2Bots.AI w komplecie z chmurowym rozwiązaniem contact center - Genesys PureCloud, w którym obsługiwane są rozmowy przełączone przez chatbota do człowieka oraz rozmowy z profili marek LPP na portalu społecznościowym Facebook. Genesys PureCloud umożliwia efektywne skalowanie wykorzystania systemu oraz zintegrowanie wszystkich kanałów obsługi klienta. Chatbot wykorzystuje silnik przetwarzania naturalnego Google Dialogflow, uzupełniony przez autorską technologię K2Bots.AI, wyjaśniono.



"Rozwiązanie wprowadzone w LPP jest kolejnym po IKEA chatbotem drugiej generacji uruchomionym dla lidera branży retail przez K2Bots.AI. Obydwoma wdrożeniami chcemy wyznaczyć referencyjny poziom rozumienia języka naturalnego i skuteczności, która jest obecnie możliwa do osiągnięcia. Konwersacyjna sztuczna inteligencja w sklepach marek LPP odpowiada na pytania otwarte w sposób możliwie zbliżony do człowieka i nie opiera się na formularzach wyboru powszechnie stosowanych przez chatboty pierwszej generacji" - wskazał prezes K2Bots.AI Łukasz Lewandowski.



LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.



(ISBnews)