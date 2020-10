Warszawa, 21.10.2020 (ISBnews) - Umowa odkupu gazu ziemnego od Ørsted pozwoli na przesył gazociągiem Baltic Pipe, ale także m.in. na sprzedaż na rynku niemieckim, poinformował prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Jerzy Kwieciński.

"Ta umowa pozwoli nam na sprowadzanie gazu ziemnego, kiedy skończy się umowa z Gazpromem […] Będziemy mogli transportować ten gaz rurociągiem Baltic Pipe, ale też sprzedawać na rynku niemieckim i przez rynek niemiecki transportować do Polski" - powiedział Kwieciński podczas briefingu prasowego.

Dodał, że umowa pozwoli na sprowadzenie ok. 6,4 mld m3, czyli ok. 70 TWh gazu od 1 stycznia 2023 r. do 1 października 2028 r.

"Oznacza to, że w skali roku to będzie dodatkowe 1 mld m3 gazu sprowadzonego do Polski, co będzie zapewniało nam i dywersyfikację dostaw, i zwiększenie bezpieczeństwa" - podsumował prezes.

PGNiG Supply & Trading (PST) - spółka zależna PGNIG - zawarło dziś umowę z Ørsted Salg & Service, na podstawie której odkupi ok. 70 TWh gazu ziemnego z duńskiej części Morza Północnego w latach 2023-2028.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)