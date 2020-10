Zysk operacyjny wyniósł 22,61 mln zł wobec 22,43 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,48 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 135,79 mln zł rok wcześniej.



"W trzecim kwartale 2020 roku spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 22,5 mln zł, co oznacza spadek o 0,3 mln zł, tj. o 1,5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na osiągnięty przez spółkę wynik finansowy w trzecim kwartale 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:



- spadek przychodów ze sprzedaży o 23,3 mln zł,



- spadek wartości kosztów ogólnego zarządu o 3,2 mln zł,



- spadek wartości kosztów ze sprzedaży o 2,4 mln zł" - czytamy w raporcie.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 31,09 mln zł zysku netto w porównaniu z 37,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 320,69 mln zł w porównaniu z 375,81 mln zł rok wcześniej.



"Zmniejszenie pozycji wynikowych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w układzie narastającym w roku 2020 związane jest bezpośrednio ze spadkiem przychodów w analizowanym okresie. Niższy poziom sprzedaży w pierwszych 9 miesiącach 2020 r. jest z kolei bezpośrednio związany z sytuacją pandemiczną w naszym kraju i wynikającymi z niej konsekwencjami na rynku sprzedaży detalicznej. Natomiast spadek pozycji kosztowych (tj. kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu) w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w układzie narastającym w roku 2020 wynika bezpośrednio z podjętych przez spółkę działań, które miały na celu ograniczenie kosztów związanych z bieżącą działalnością operacyjną. Podjęte działania w zakresie zmniejszenia bieżących kosztów operacyjnych dotyczyły w szczególności ograniczenia wydatków związanych z działaniami reklamowymi w telewizji, radiu i internecie oraz eventami i aktywacjami konsumenckimi w punktach sprzedaży. Ponadto przeprowadzone zostały działania w zakresie wewnętrznego przeorganizowania struktur handlowych spółki obsługujących wszystkie kanały dystrybucji, celem zmniejszenia ich kosztów funkcjonowania z jednoczesnym przedefiniowaniem celów operacyjnych, co w efekcie powinno wpłynąć na podniesienie efektywności działania całego pionu handlowego" - czytamy dalej.



Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.



(ISBnews)