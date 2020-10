"W III kwartale 2020 r. XTB odnotowało wzrost przychodów z 61 mln zł do 139,6 mln zł, tj. o 129,1% r/r. Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były stale rosnąca baza klientów przekładająca się na wzrost wolumenu zawartych transakcji wyrażonego w lotach oraz wyższa r/r zmienność na rynkach finansowych i towarowych. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 760,4 tys. lotów (III kwartał 2019: 423,3 tys. lotów), a rentowność na lota 184 zł (III kwartał 2019: 144 zł)" - czytamy w raporcie.



"XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W konsekwencji baza do generowania wyników jest na znacznie wyższym poziomie niż była w 2019 r. W III kwartale 2020 r. grupa pozyskała 21 178 nowych klientów wobec 10 042 rok wcześniej. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, większej penetracji rynków już istniejących, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne. Analogicznie do liczby nowych klientów w grupie istotnie wzrosła także liczba aktywnych klientów (wzrost z 28 136 do 55 760, tj. o 98,2% r/r)" - czytamy dalej.



Priorytetem zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej w kolejnych okresach prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej na świecie, zadeklarowano, zaznaczono.



"Spółka liczy na skuteczność nowej oferty na akcje i ETF-y oraz kampanii z José Mourinho i planuje zbliżyć się w kolejnych okresach do możliwości powtarzalnego pozyskiwania 30 tys. klientów kwartalnie. W szczególności ambicją zarządu jest pozyskanie w IV kwartale 2020 r. około 25-30 tys. nowych klientów, a w 2021 r. średnio 30 tys. nowych klientów kwartalnie. W następstwie realizowanych działań, w okresie od 1 do 23 października br. grupa pozyskała łącznie 8,4 tys. nowych klientów" - czytamy także.



Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.



