"Grupa BoomBit jest historycznie jednym z pionierów segmentu hyper-casual w grach mobilnych. Zaczęliśmy tworzyć tego typu gry już w 2014 r. - wtedy gry tego rodzaju nazywano 'One Touch Games'. W tamtym okresie liderami tego rynku był BoomBit i Ketchapp. Mieliśmy ponad 40 gier typu 'One Touch' w sklepach AppStore i Google Play. Następnie w 2016 roku zaczęliśmy tworzyć gry typu mid-core, inaczej nazywane grami GaaS (Game as a Service), monetyzowane głównie poprzez mikropłatności. W naszym portfolio nadal mamy kilka udanych gier tego typu - 'Archery Club' czy 'Darts Club'. W tym okresie (od 2018 roku) obserwowaliśmy drugą falę popularności gier hyper-casual napędzaną głównie przez Voodoo. Obserwując rynek i przeprowadzając szereg rynkowych analiz dotyczących perspektyw segmentu, podjęliśmy strategiczną decyzję o ponownym skupieniu się na grach hyper-casual" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.



Spółka wskazała, że branżowy blog Apptopia.com opublikował niedawno zestawienie obejmujące najdynamiczniej rosnących twórców gier hyper-casual na świecie pod względem liczby pobrań po III kwartałach 2020 r.



"BoomBit Inc. z dynamiką pobrań 261% rok do roku znalazł się w nim na czwartym miejscu zaraz za Gamejam.com, Rollic Games oraz HOMA Games - liczba pobrań ich gier rok do roku rosła odpowiednio o 1314%, 444% i 337%. Zestawienie nie brało pod uwagę gier wydanych przez inne spółki wchodzące w skład grupy BoomBit. W okresie styczeń - wrzesień 2020 liczba pobrań gier hyper-casual Grupy BoomBit przekroczyła 115 mln, co oznacza wzrost o ponad 7000% w porównaniu do trzech kwartałów 2019 (kiedy wyniosła ok. 1,6 mln)" - podsumowano w materiale.



BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych oraz jedna z największych polskich spółek z branży. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play (F2P) na platformy iOS, Android oraz Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.



(ISBnews)