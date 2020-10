"Łączna liczba akcji nie będzie większa niż 80 000 000 akcji, które stanowią 33,33% kapitału zakładowego spółki. Na realizację programu skupu akcji własnych spółka przeznaczy kwotę kapitału rezerwowego spółki utworzonego w tym celu na mocy uchwał Nr 23 ZWZ Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku" - czytamy w komunikacie.



Program składać się będzie z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu Boryszew zamierza nabyć akcje posiadane przez Impexmetal S.A., tj. 13 346 169 akcji, które stanowią około 5,56% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszewa.



"Natomiast drugi etap dedykowany będzie nabyciu akcji własnych spółki innych niż wskazane powyżej, przy czym o rozpoczęciu realizacji tego etapu emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego" - czytamy dalej.



W czerwcu 2019 r. akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o upoważnieniu zarządu do skupu maksymalnie 80 tys. akcji własnych, stanowiących 33,33% kapitału zakładowego w ciągu 5 lat od podjęcia uchwały. Utworzono wówczas także kapitał rezerwowy przeznaczony na finansowanie skupu akcji własnych w kwocie 240 mln zł.



Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)