"Nie wykluczamy upublicznienia spółek, zawsze szukamy jak najlepszej możliwości wyjścia z inwestycji. Na razie nie mamy konkretnych planów związanych z wprowadzeniem spółki portfelowej na giełdę, aczkolwiek branże w których działają nasze firmy na pewno zyskałyby zainteresowanie inwestorów" - powiedział ISBtech Sitarz.



"Obecnie, aby móc partycypować w ich wzroście, można zainwestować w akcje Venture Inc. Jeśli mielibyśmy jednak typować spółki z portfela do upublicznienia, to najbliżej tego procesu są TimeCamp oraz Intelliseq" - dodał prezes.



Venture Inc. to działająca w formule funduszu typu venture capital spółka, która przeszła na GPW z NewConnect w listopadzie 2017 r.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech)