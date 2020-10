Nowy tydzień na niemal wszystkich giełdach na świecie rozpoczął się spadkami. Niemiecki DAX zniżkował w poniedziałek o 3,71%, francuski CAC40 o 1,90%, a brytyjski FTSE100 o 1,16%. Amerykanie, którzy w tym tygodniu rozpoczynają sesję godzinę wcześniej, licząc według czasu europejskiego, nie poprawili sytuacji na rynku. S&P500, Nasdaq100 i Dow Jones solidarnie „oddały" 1,6-2,29%. Co gorsza, na wszystkich tych indeksach przełamane zostały istotne poziomy: Dow Jones nie obronił kluczowego pułapu 28000 pkt., S&P500 zszedł poniżej wsparcia 3410 pkt., a Nasdaq100 poddał bez walki poziom 11600 pkt.



W takim otoczeniu trudno o pozytywne nastroje na GPW, choć nasza giełda i tak była relatywnie silna. WIG20 zniżkował bowiem w poniedziałek „jedynie" o 0,83%, mWIG40 o 1,27%, a sWIG80 o 0,24%. W przypadku WIG20 za mniejszą stratę odpowiadały przede wszystkim dwie „gwiazdy" warszawskiego parkietu, stanowiące ponad ¼ wagi całego indeksu - Allegro i CD Projekt. Debiutujący niedawno na GPW gigant e-commerce zyskał 3%, a lider rodzimej branży gamingowej 1,8%.



WIG20 pozostaje w konsolidacji w okolicach 1640 pkt., a poranne otwarcie na rynku terminowym nie dawało jasnego sygnału co do dalszego kierunku notowań. Wprawdzie rynek otworzył się minimalnie powyżej wczorajszego zamknięcia, jednak na tym etapie nie można wyciągać wiążących wniosków. Trudno również przewidywać rozwój wydarzeń patrząc na pozycje inwestorów przeprowadzających transakcje poprzez platformę CMC Markets. Większość z tych z nich, którzy są zaangażowani w kontrakty CFD na WIG20, posiada wprawdzie pozycje na wzrost, ale wartość tych pozycji stanowi jedynie 42% wszystkich otwartych na tym instrumencie.



Biorąc pod uwagę, że za rynkowy pesymizm odpowiadają przede wszystkim obawy o rozwijającą się falę zachorowań i urzeczywistniające się w wielu krajach na świecie czarne scenariusze dotyczące lockdownu, niewiele wskazuje na to, aby sytuacja miała się dziś drastycznie zmienić. W Europie poważne ograniczenia zostały wprowadzone we wszystkich ważnych gospodarkach. Hiszpania ogłosiła stan wyjątkowy i, podobnie jak we Włoszech i Francji, obowiązuje tam godzina policyjna. Niemal w każdym innym kraju naszego kontynentu również obowiązują restrykcje, co z bardzo dużym prawdopodobieństwem odbije się negatywnie na aktywności gospodarczej. W Polsce przez media przetaczają się informacje o możliwym całkowitym lockdownie, który potencjalnie miałby zostać ogłoszony w piątek. Wprawdzie póki co można mówić o plotkach, jednak w ostatnich tygodniach były one bardzo trafne.



Czynnikiem, który mógłby wspomóc rynki, byłby przełom w sprawie amerykańskiego pakietu stymulacyjnego, jednak patrząc na różnice zdań pomiędzy Demokratami i Republikanami, trudno spodziewać się decyzji przed przyszłotygodniowymi wyborami prezydenckimi. Tym samym utrzymuje się stan niepewności, który dodatkowo może wpływać dziś i w kolejnych dniach na rynkową zmienność.



Dzisiejsze kalendarium ekonomiczne nie będzie wpływało znacząco na rynek kapitałowy, a spośród szeregu publikacji małego kalibru warto przyjrzeć się jedynie danym na temat zamówień na dobra trwałe w USA oraz amerykańskiemu indeksowi zaufania konsumentów Conference Board.



Maciej Leściorz dyrektor ds. sprzedaży i edukacji w Oddziale CMC Markets w Polsce



(ISBnews/ CMC Markets)