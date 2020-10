"To jest projekt, który uzgodniliśmy z klubem parlamentarnym PiS. Ten projekt jeszcze w toku prac dzisiejszych, jutrzejszych zostanie uzupełniony o komponent, jakim są wspomniane przez premiera (Mateusza) Morawieckiego bezzwrotne dotacje w wysokości 5000 zł dla przedsiębiorców, którzy spełniają odpowiednie warunki" – powiedział Gowin.

Zaznaczył, że podstawowym warunkiem jest spadek przychodów rok do roku o 40 procent, podczas gdy "wcześniej spadki uprawniające do sięgania po pomoc były znacznie wyższe".

Premier przedstawiając we wtorek działania mające wesprzeć przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami związanymi z pandemią, obok zwolnienia ze składki ZUS za listopad, wypłaty postojowego i zwolnienia z opłaty targowej za 2021 rok, zapowiedział udzielenie bezzwrotnej pomocy wysokości 5000 zł dla małych firm, które popadły w tarapaty.

Sejm jeszcze we wtorek ma się zająć projektem ustawy wniesionym nocą przez posłów PiS. Projektowana nowelizacja przewiduje dodatkowe świadczenie postojowe dla gastronomii, branż fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Zgodnie z propozycją o pomoc będzie można występować do czerwca 2021 r. Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia przyznać ewentualną wypłatę kolejnych świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, a jednocześnie pozwolą na to finanse państwa – zakłada projekt. Przyznaje on też ZUS uprawnienia do kontrolowania zasadności wypłaty świadczeń postojowych.