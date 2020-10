"Niektórzy spośród was mogą zastanawiać się, jak dzisiejszy komunikat ma się do informacji, że gra już jakiś czas temu osiągnęła status 'gold'. Zakończenie procesu certyfikacji - równoznaczne z osiągnięciem statusu 'gold' - oznacza, że gra jest gotowa, może zostać ukończona i zawiera całą planowaną zawartość. Nie oznacza natomiast, że zaprzestaliśmy prac związanych z podnoszeniem jej jakości. Wręcz przeciwnie - na tym koncentrują się wysiłki, które doprowadzą do wydania tzw. Day 0 patcha w dniu premiery. To właśnie ten etap projektu został przez nas niedoszacowany" - napisali wiceprezes Marcin Iwiński i członek zarządu Adam Badowski w oświadczeniu zamieszczonym na profilu spółki na Twitterze.



Podkreślili, że najważniejszym wyzwaniem, z jakim spółka musi się obecnie zmierzyć jest jednoczesna premiera gry na konsole bieżącej generacji, konsole nowej generacji oraz PC, co oznacza konieczność przygotowania i przetestowania dziewięciu odrębnych wersji (Xbox One/X, wersji kompatybilnych z Xbox Series S|X, PS4/Pro, wersji kompatybilnej z PS5 oraz PC i Stadia), jednocześnie pracując "z domu".



"Biorąc pod uwagę fakt, że w toku produkcji 'Cyberpunk 2077' zaczął być traktowany niemal jak gra dedykowana na nową generację konsol, musimy upewnić się, że wszystko działa, jak należy. Wiemy, że - biorąc pod uwagę skalę i złożoność projektu - 21 dni może się wydawać krótkim okresem, ale zaufajcie nam, wystarczającym" - podsumowali członkowie zarządu.



CD projekt podał w komunikacie, informując o przesunięcie daty premiery, że decyzja ta wynika ze złożoności finalnych procesów optymalizacji działania gry na dziewięciu platformach obecnej i przyszłej generacji Xbox One/X, wsteczna kompatybilność na Xbox Series S/X, PlayStation 4/Pro, wsteczna kompatybilność na PlayStation 5, PC, Stadia, na których zostanie wydana oraz testowania jej na tych platformach w warunkach dużego rozproszenia zespołu produkcyjnego. Wskazane działania wymagają zapewnienia dodatkowego czasu ze strony spółki.



W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".



(ISBnews)