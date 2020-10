"Grupa CCC kontynuuje realizację strategii GO.22, koncentrując działalność na regionie CEE i rozwoju sprzedaży wielokanałowej. Jednocześnie, w odpowiedzi na dynamiczne zmiany otoczenia, spółka zrewidowała plany ekspansji sieci sklepów CCC, decydując się na istotne ograniczenie rozwoju powierzchni (jedynie +9 tys. m2 na koniec Q3 od początku roku vs. początkowe plany +60 tys. m2). Ponadto, w tym roku Grupa CCC zamknie łącznie 108 sklepów" - czytamy w komunikacie.



Według spółki, dzięki relatywnie krótkim terminom umów najmu (2-3 lata), grupa ma dużą elastyczność kształtowania przyszłych rozmiarów i struktury sieci.



"Podobnie jak w przypadku pierwszej fali pandemii, do bieżącej sytuacji podchodzimy jak do wyzwania, które nas umocni i uodporni. Nasze strategiczne cele pozostają aktualne - cyfryzacja, wzmacnianie e-commerce, rozbudowa oferty produktowej i zrównoważony rozwój" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Dariusz Miłek, cytowany w komunikacie.



Sklepy stacjonarne CCC coraz częściej stają się źródłem pozyskiwania klienta e-commerce. Grupa kontynuuje proces cyfryzacji sklepów: około 200 lokalizacji zostało już wyposażonych w tablety do zakupów internetowych (obecnie około 15% obrotów ccc.eu w Polsce pochodzi z tabletów). Planowane jest dalsze rozwinięcie tego rozwiązania we wszystkich sklepach w Polsce, Czechach i Węgrzech w ciągu najbliższych miesięcy, ponadto rozwijany jest koncept kas samoobsługowych. Spółka testuje również wysyłki e-commerce ze sklepów, z zamiarem pełnego uruchomienia tej funkcjonalności na przełomie Q1/Q2 2021 roku, podano także.



"Inwestujemy przede wszystkim w umacnianie segmentu e-commerce. W strategii GO.22 ustaliliśmy cel 35-40% udziałów online w łącznej sprzedaży Grupy w 2022. Dziś wiemy, że możemy ten cel zrealizować szybciej, de facto już w 2020 r. Sprzyjają temu z jednej strony gwałtowana zmiana zachowań konsumentów, a z drugiej dynamicznie rozwijane przez nas platformy cyfrowej sprzedaży. W świetle tego, będziemy adekwatnie dostosowywać powierzchnię handlową, redukować liczbę i średnią wielkość sklepu CCC, uelastyczniać umowy najmu, inaczej myśleć o rozwoju powierzchni. Jednocześnie, postępować będzie dalszy proces cyfryzacji istniejących sklepów i polepszania tam customer experience. Granica między offline a online już u nas nie istnieje. CCC to teraz CzynneCalyCzas" - powiedział wiceprezes CCC ds. rozwoju i strategii Karol Półtorak, cytowany w komunikacie.



Spółka pracuje również nad zwiększeniem mocy przerobowych za sprawą uruchomienia drugiego miejsca wysyłki e-commerce.



"Adaptujemy magazyn w Polkowicach do potrzeb rosnącej sprzedaży online. Dzięki temu, w razie szczytu zamówień online, będziemy w stanie obsługiwać je z dwóch miejsc - Polkowic i Zielonej Góry. W obliczu rosnącej liczby zakażeń w Polsce i Europie, pracujemy w trybie podwyższonego reżimu sanitarnego" - dodał wiceprezes Mariusz Gnych, cytowany w komunikacie.



Jak wskazał prezes Marcin Czyczerski, obecnie grupa działa w scenariuszu zakładającym lokalne ograniczenia sprzedaży stacjonarnej.



"Bez względu na rozwój wydarzeń, jesteśmy dziś nieporównywalnie lepiej przygotowani do ewentualnych dalszych restrykcji dotyczących handlu detalicznego. Sprzedaż kolekcji jesienno-zimowej we wrześniu i październiku pokazuje już nowy potencjał CCC. Dobra, szeroka oferta i nowa formuła komunikacji z klientem w połączeniu z bardzo silnym e-commerce, to kluczowe przewagi, które dobrze pozycjonują nas konkurencyjnie nawet w bardzo wymagającym otoczeniu" - podsumował prezes.



Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)