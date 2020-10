"Jest to kolejne połączenie operatorskie w ramach produktu Connect Operator. Będzie ono obsługiwane trzy razy w tygodniu według stałego rozkładu jazdy, a w przyszłości ta częstotliwość może zostać zwiększona. Intermodalny skład pokona trasę Małaszewicze - Warszawa w ciągu ok. 5 godzin. Dalej ładunki intermodalne zostaną skierowane do Łodzi, Poznania, Kielc, Radomia, Bydgoszczy, Torunia, Olsztyna, Włocławka" - czytamy w komunikacie.



W chwili obecnej pociągi operatorskie Connect Operator obsługują już połączenia m.in. na trasach Gdańsk - Gliwice - Piacenza oraz Małaszewicze/Brześć - Gliwice - Piacenza i Małaszewicze/Brześć - Gliwice - Gdańsk, przypomina PKP Cargo.



PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)