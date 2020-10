"Zmiany do umowy programowej obejmują dostosowanie postanowień umowy programowej do zmienionych przepisów prawa i aktualnych warunków rynkowych oraz dodanie do wzoru dokumentów emisyjnych komponentu ESG umożliwiającego emisję tzw. zielonych lub zrównoważonych obligacji" - czytamy w komunikacie.



Spółka, w ramach programu emisji obligacji spółki ustanowionego na podstawie umowy programowej, rozpoczęła prace nad przeprowadzeniem, jeszcze do końca 2020 roku, emisji o wartości do 1 mld zł niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, z okresem zapadalności wynoszącym 5 lat. Spółka rozważy wprowadzenie do emisji elementów ESG.



Emisja skierowana byłaby do inwestorów instytucjonalnych w ramach oferty publicznej. Przeprowadzenie emisji będzie uzależnione od uzyskania stosownych zgód korporacyjnych, a także od wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, podsumowano.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)