Podpisanie listu intencyjnego w sprawie dystrybucji jest działaniem przygotowującym rozszerzenie programu Early Access (EA). Rozpoczęcie programu EA spółka planuje na początek przyszłego roku. Pierwszym zaplanowanym produktem przeznaczonym do dystrybucji będzie szybki czterogenowy test wykrywający zakażenie wirusem SARS-CoV-2, oraz analizatory PCR|ONE. Badania kliniczne tego testu spółka planuje przeprowadzić jeszcze w tym roku, w celu uzyskania certyfikatu CE-IVD tuż po ich zakończeniu, podano.



PZ Cormay w osobnym komunikacie poinformował, że zawarcie listu intencyjnego jest efektem dokonanego przez zarząd PZ Cormay przeglądu opcji strategicznych spółki i podjęciem wstępnych aktywności zmierzających do wejścia na rynek diagnostyki medycznej opartej na biologii molekularnej, którego potencjał rozwoju został potwierdzony podczas trwającej pandemii COVID-19.



"Realizujemy program Early Access w celu pozyskania feedbacku od użytkowników końcowych. Ze względu na zainteresowanie szybkimi testami genetycznymi i w odpowiedzi na zapytania, które otrzymujemy - naturalnym przedłużeniem programu Early Access będzie również dystrybucja na terenie Polski. Cieszymy się z tego zainteresowania i proaktywnie działamy, aby zaspokoić zainteresowanie i zdobyć możliwie najszerszy feedback od użytkowników. Umowa z firmą Cormay oferuje dostęp do sieci sprzedaży, serwisu, opieki nad użytkownikami, co wydatnie ułatwi proces pierwszej penetracji" - powiedział prezes Curiosity oraz członek zarządu Scope Fluidics Marcin Izydorzak, cytowany w komunikacie.



Zaplanowane działania, obejmujące przeprowadzanie badań klinicznych, rejestrację testu wykrywającego SARS-CoV-2, program Early Access oraz premierę rynkową systemu PCR|ONE, wpisują się w strategię sprzedaży technologii PCR|ONE na rzecz globalnego producenta systemów diagnostycznych. Równolegle do tych działań spółka prowadzi proces przygotowania produkcji masowej z zewnętrznymi, wyspecjalizowanymi kontrahentami, wskazano również.



"Potencjalni nabywcy technologii PCR|ONE czekają na potwierdzenie kliniczne sprawności systemu, feedback od użytkowników oraz na zdolność do produkcji masowej. Oczekiwania te podyktowane są ogromnym popytem na wiarygodne i czułe metody diagnostyczne w formacie błyskawicznych testów Point-of-Care. Działamy kompleksowo, aby sprostać tym oczekiwaniom" - dodał dyrektor finansowy i członek zarządu Scope Fluidics Szymon Ruta.



System PCR|ONE adresuje globalną potrzebę szybkiej i informatywnej diagnostyki molekularnej. Urządzenie przeprowadza w pełni automatyczną analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych - rozpoznaje do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki. Zamiarem spółki jest, aby system był wyposażony w kilka paneli ukierunkowanych na najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia człowieka.



Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.



(ISBnews)