"Umowa została zawarta na czas określony i dotyczy dystrybucji do 200 tys. sztuk testu SARS-CoV-2 RT-Lamp Fast Detection Kit na terenie kraju i za granicą" - czytamy w komunikacie.



Dystrybutor poinformował, że jest po wstępnych ustaleniach z kilkunastoma zakładami produkcyjnymi, których właściciele są zainteresowani realizacją regularnego testowania pracowników genetycznymi testami RT-Lamp, podkreślono.



Zawarcie umowy ma na celu zwiększenie liczby kanałów dystrybucyjnych spółki.



Firma LeanTrix istnieje na polskim rynku od 2016 roku. Specjalizuje się we wsparciu firm produkcyjnych i usługowych w zakresie poprawy organizacji pracy oraz wdrażaniu pracowników na stanowiskach pracy. Firma świadczyła dotąd usługi dla kilkuset podmiotów krajowych i zagranicznych związanych z branżą produkcyjną i usługową.



Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.



(ISBnews)