Na poziomie przychodów łączny backlog na IV kwartał br. jest wyższy o 14% r/r i wynosi 58,2 mln euro, a na poziomie marży1 jest wyższy o 14% r/r i wynosi 39 mln euro, podano w prezentacji.



Portfel zamówień w segmencie "banking and dedicated solutions" na 2020 r. na poziomie przychodów jest wyższy o 5% r/r i wynosi 114 mln euro, a na marży1 jest wyższy o 9% r/r i wynosi 70 mln euro. Na poziomie przychodów backlog w segmencie "banking and dedicated solutions" na IV kw. br. jest wyższy o 23% r/r i wynosi 34,2 mln euro, a na poziomie marży1 jest wyższy o 16% r/r i wynosi 18,4 mln euro.



Portfel zamówień Payten na 2020 r. na poziomie przychodów jest wyższy o 20% r/r i wynosi 100 mln euro, a na marży1 jest wyższy o 24% r/r i wynosi 80,3 mln euro. Na poziomie przychodów backlog Payten na IV kw. br. jest wyższy o 3% r/r i wynosi 24 mln euro, a na poziomie marży1 jest wyższy o 11% r/r i wynosi 20,6 mln euro, podano także.



Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)