"Okresowo analizujemy sytuację w tym portfelu, w tym również naszą metodologię. Mamy w tej chwili kilkadziesiąt spraw sądowych, na bazie których można ekstrapolować na pozostałą - dość dużą jednak - populację kredytów. Mamy dostępnych niewiele obserwacji. Samej metodologii nie zmieniliśmy, ale nie oznacza to, że jej nie zmienimy, kiedy przeprowadzimy analizy w czwartym kwartale, bo chcemy taką analizę robić co najmniej 2 razy do roku" - powiedział Böger podczas konferencji.



Dodał, że bank zweryfikował już pewne 'dane wyjściowe'.



"Mimo tego, co działo się w lecie, jeśli chodzi o nowe sprawy i dynamikę spraw w sądach, w których nadal zapadło niewiele [wyroków] w drugiej instancji, to postanowiliśmy skorygować dwie rzeczy - zwiększyliśmy prawdopodobieństwo przegranej spraw w sądzie, zweryfikowaliśmy też liczbę klientów, którzy - jak się spodziewamy w przyszłości - wytoczą sprawy" - zaznaczył wiceprezes.



Wartość rezerw mBanku na sprawy sporne na 30 września 2020 r. wynosiła 872,9 mln zł wobec 484,8 mln zł na koniec 2019 r. i 66,6 mln zł na koniec III kw. 2019 r.



Jak poinformował Stypułkowski, mBank nie rozważa obecnie proponowania ugód klientom, którzy wnieśli sprawę do sądu.



"Tutaj będziemy raczej 'followers' doświadczenia naszych kolegów. Prawniczy instynkt mi mówi, że do czasu, aż nie będzie jakiegoś twardego gruntu, [...] to bardzo trudno będzie budować jakikolwiek mechanizm, bo on może być później kwestionowany" - powiedział Stypułkowski.



Dodał, że w kontekście kredytów frankowych, istotna byłaby stosowna uchwała Sądu Najwyższego i późniejsze wypracowanie - z jej uwzględnieniem - rozwiązań dla całego sektora.



mBank podał w raporcie, że na koniec września br. przeciwko bankowi toczyło się 6 443 indywidualnych postępowań sądowych wszczętych przez klientów w związku z umowami kredytowymi w CHF (31 grudnia 2019 roku: 3 715 postępowań) o łącznej wartości roszczeń w wysokości 1 150,9 mln zł (31 grudnia 2019 roku: 443,2 mln zł). Wartość rezerw na wszystkie postępowania sądowe związane z umowami kredytowymi w CHF na dzień 30 września 2020 roku wyniosła 862,4 mln zł (478,8 mln zł na dzień 31 grudnia 2019 roku).



Na dzień 30 września 2020 roku wartość przedmiotu sporu w ramach pozwu zbiorowego wyniosła 377 mln zł.



mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.



(ISBnews)